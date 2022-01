Een ‘m’ of ‘v’ volstaat niet voor Storm (36) uit Kampen, dus is de rechter aan zet: ‘Niemand hoeft mijn geslacht te bepalen’

Storm, geboren in Kampen, meent zelf deskundig genoeg te zijn om te weten wat hun gender is. ,,Ik ga zelfs zover dat je identiteit je geslacht bepaalt, en niet andersom. Dat hoeft niemand voor mij te bepalen.”



In de queer-beweging is het altijd de vraag: hoe heet je en wat zijn je voornaamwoorden? Voor Storm is dat ‘hen-hun’. Het is altijd ongemakkelijk dat hen ‘m’ of ‘v’ moet aanvinken, dat er altijd vragen zijn bij het ophalen van een pakketje, zegt Storm. ,,Dat de beleving van degene die mij ziet niet overeenkomt met wat in mijn paspoort staat. Ze nemen aan: dat is een vrouw of dat is een man.”