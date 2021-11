Een milde lockdown ja? Ik zou eerder zeggen een hele domme

update Nederland maakt draai: toch einde aan steun fossiele brandstof­pro­jec­ten in het buitenland

Nederland belooft tóch te stoppen met steun aan fossiele projecten in het buitenland. Het kabinet zet, in tegenstelling tot eerdere berichten, zijn handtekening alsnog onder een verklaring daartoe, zo heeft minister Tom de Bruijn (Handel en Ontwikkelingssamenwerking) vandaag in Glasgow bevestigd. Het gaat om een Brits initiatief dat vorige week donderdag op de klimaattop door zo'n twintig landen werd ondertekend.

8 november