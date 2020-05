Eén misstap, en al je andere goede bedoelingen zijn meteen niks meer waard

Kent u Dennis Storm nog? Ooit was hij een van de paradepaardjes van omroep BNN; presentator van onder andere Proefkonijnen en 3 op Reis. Voor zijn werk mocht hij de tofste plekken bezoeken, de gaafste dingen doen. Tot hij zijn contract opzegde: hij had er geen lol meer in, ook niet in de bekendheid die bij de baan hoorde. Hij verdiepte zich in minimalistisch leven, verkocht zijn huis en woont nu met zijn vriendin en twee kinderen op Bali, in een hut van nog geen 35 vierkante meter. Geld verdient hij met het schrijven van boeken en het geven van lezingen over bewuster leven.



Een interessant verhaal, waar veel mensen iets van zouden kunnen leren. Ik wel in ieder geval. Maar in het interview dat hij deze week aan RTL Nieuws gaf, stond een opmerking die ervoor zorgde dat de zure helft van Nederland toch kon zeuren over Dennis: hij vloog wel twee keer per jaar vanaf Bali terug naar Nederland.