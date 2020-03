Een nieuw seizoen Voxpop en maatregelen tegen het coronavirus in De Ochtend Show to go

Econoom Raphie Hayat is morgen bij ons te gast om te vertellen over de economische gevolgen van het coronavirus voor de wereld en voor Nederland. Verder licht verslaggever Hanneke van Houwelingen telefonisch toe wat de laatste stand van zaken is rondom het virus in Nederland en schakelen we live met Angelo van Schaik voor een update vanuit het door corona geteisterde Italië.



Later zoomen we in op de corona-situatie in Brabant met verslaggever Sander van Mersbergen. Duizenden leerlingen hebben zich daar ziek gemeld nadat het RIVM inwoners had opgeroepen om ook met milde klachten thuis te blijven. Verslaggever Jelle Akerboom praat erover met een bestuurslid van de Brabantse scholenkoepel SAAM.



Verder is Roel Maalderink bij ons te gast om te praten over een nieuw seizoen van zijn succesvolle internetserie Voxpop, waarvoor hij weer de straat op is gegaan om mensen scherpe en verrassende vragen te stellen.