Een noodsituatie? Deze 'doomsday prepper' is wél overal op voorbereid

Veel mensen zijn niet goed voorbereid op noodsituaties. Maar Jeroen Klaassen is niet van plan zich door een calamiteit te laten verrassen. Hij heeft noodpakketten in huis waar zijn gezin wekenlang van kan eten en genoeg waterfilters om het hele dorp van veilig drinkwater te voorzien.

Voor het geval hij in allerijl met zijn gezin hun huis in de Bommelerwaard moet ontvluchten, heeft de vader van drie altijd een noodrugzak binnen handbereik staan. Wat daar zoal in zit? ,,Een fluitje om de aandacht te trekken. Poncho's om droog te blijven. Isoleerdekens om warm te blijven. Een zaklamp. Een accu op zonne-energie. Een pen. Waterfilters'', somt hij op, ,,en genoeg eten om het met vijf personen een paar dagen uit te houden.''

Quote Dat we bij calamitei­ten niet meteen afhanke­lijk zijn van anderen om te overleven, geeft me een prettig gevoel Jeroen Klaassen Het menu bestaat in zo'n noodgeval vooral uit koekjes. ,,Hoog in voedingswaarde, licht in gewicht'', verklaart hij. In de vluchtrugzak zitten ook de belangrijkste papieren en telefoonnummers. Scans daarvan heeft Klaassen ook opgeslagen in zijn mailbox, op z'n mobiele telefoon, op een geheugenstick en op een netwerkhardeschijf.

Gaslek

Daarmee is hij een stuk beter voorbereid op calamiteiten dan de meeste Nederlanders. Bijna 40 procent van de bevolking heeft er nog nooit over nagedacht waar ze terecht kan als het huis niet meer toegankelijk is door een brand, een gaslek of een evacuatie. Ook hebben veel mensen geen toegang meer tot belangrijke gegevens als verzekeringspolissen of telefoonnummers wanneer zij hun huis niet in kunnen, concludeert het Nederlandse Rode Kruis na onderzoek.

Klaassen realiseerde zich bij een grote stroomstoring hoe kwetsbaar hij was. Bijna negen jaar geleden was dat, zijn oudste zoon was net geboren. Ze woonden toen nog in Rotterdam. ,,De moedermelk lag in de vriezer die begon te ontdooien. Het fornuis om de melk mee op te warmen, werkte niet meer. Ik dacht: ik ben niet meer alleen verantwoordelijk voor mezelf, maar ook voor dit kleine hummeltje. Dan moet je wel over dit soort situaties nadenken.''

Zelfredzaam

Quote Ik vind het belangrijk dat ik gewoon een boterham met appel­stroop voor mijn kinderen kan blijven smeren als de nood aan de man is Jeroen Klaassen Dat nadenken over calamiteiten is voor het gezin Klaassen inmiddels doorgeslagen naar een zoveel mogelijk zelfredzame levensstijl. Op het dak liggen zonnepanelen, regenwater wordt opgevangen in tonnen. Ze verwarmen het huis met een houtkachel en bakken hun eigen brood. De achtertuin fungeert als moestuin, boomgaard en scharrelplek voor kippen. De oogst wordt ingemaakt in weckpotten of gaat in de grote vrieskist.



De voorraadkast staat vol met blikken, pakken rijst en verpakkingen gevriesdroogd voedsel dat zeker twintig jaar houdbaar is. En wel zes potten appelstroop. ,,Daar zijn de kinderen gek op'', verklaart Klaassen. ,,Ik vind het belangrijk dat ik gewoon een boterham met appelstroop voor ze kan blijven smeren als de nood aan de man is. Dat we bij calamiteiten niet meteen afhankelijk zijn van anderen om te overleven, geeft me een prettig gevoel.''

Watersnoodramp

Wat die nood zou kunnen zijn? Misschien wel een volgende oliecrisis, denkt hij. ,,Onze supermarkten zijn volledig afhankelijk van al die vrachtwagens die elke dag op en neer rijden. Dat systeem is kwetsbaar.'' Zo vlakbij de rivieren houdt Klaassen ook rekening met een watersnoodramp - vandaar de evacuatierugzak.



En natuurlijk met haperende nutsvoorzieningen. ,,Daar weten ze hier in de Bommelerwaard alles van. Toen hier in 2007 een gevechtshelikopter tegen een hoogspanningskabel vloog, zaten ze anderhalve week zonder stroom.'' Vandaar zijn zonnepanelen en generator op zonne-energie. Voor als er geen water meer uit de kraan komt, heeft Klaassen genoeg filters in huis om honderdduizenden liters regen-, rivier- of zelfs slootwater drinkbaar te maken.

Doomsday preppers

Gasmaskers, jodiumtabletten tegen nucleaire straling of een schuilkelder heeft Klaassen niet. Daar ziet hij het nut niet van in. ,,Als er een bom valt, ben je toch niet op tijd bij je masker. En een schuilkelder? Als je die nodig hebt, is het land in oorlog. Dan red je het met simpele noodmaatregelen niet.''



Wapens om zich te verdedigen tegen mensen die het op zijn voorraden hebben gemunt, zoals veel doomsday preppers die te zien waren in de gelijknamige tv-serie op National Geographic, heeft hij evenmin. Ja, hij houdt er wel rekening mee dat familie en vrienden bij calamiteiten zijn kant op komen. Zij weten hoe goed voorbereid Klaassen - tevens eigenaar van een webshop ('Prepshop') in overlevingsproducten - is. ,,Maar mijn familie heeft de hongerwinter in Rotterdam meegemaakt. Iedereen heeft dus veel eten op voorraad.''