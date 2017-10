Eén op de vijf bestuurders in de zorg verdient boven de norm

Bestuurder nog altijd spoorloos na ongeluk met trouwstoet

16:41 De bestuurder van de spierwitte Maserati Ghibli die gisteren in Amsterdam bij een ongeluk betrokken raakte, is nog altijd spoorloos. Verschillende berichten melden dat het om de bruidegom zelf zou gaan, maar dat is bij de politie nog niet bekend. Zij zoeken nog uit wie de bestuurder was en roepen ook getuigen van het ongeluk op zich te melden.