Een paar dagen na ‘de prik’ kan Derk Jan nauwelijks meer op zijn benen staan: ‘Hoe toevallig kan het zijn?’

Hoewel er geen direct verband aangetoond kan worden met zijn vaccinatie, hoeft hij de tweede prik niet meer. ,,Maandagavond om 18.00 uur kreeg ik mijn prik”, memoreert de Liendenaar (63) vanuit zijn ziekenhuisbed in Ziekenhuis Rivierenland in Tiel.

,,De huisarts belde: hij was klaar met zijn prikken voor mensen die in 1956 en 1957 zijn geboren en hij had nog een paar vaccins over, vond het zonde die weg te gooien. En aangezien ik van 1958 ben, vroeg hij of ik interesse had. Ik zei: prima joh. Des te sneller, des te beter.”