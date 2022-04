Eén slot is wel genoeg: Nederlander negeert basisadviezen tegen fietsendiefstal

Om de kans op diefstal te minimaliseren, adviseren politie, fabrikanten en verzekeraars sinds jaar en dag twee sloten te gebruiken, liefst met keurmerk. Fietsbezitters wordt verder aangeraden om hun rijwiel altijd aan een vast object te bevestigen en ook in het zicht.

Een ruime meerderheid van de fietsers slaat de adviezen echter in de wind, blijkt uit het nieuwe onderzoek. Slechts 36 procent maakt gebruik van minimaal twee sloten. Minder dan vijf op de tien eigenaren (47 procent) verankert zijn of haar tweewieler aan de vaste wereld. Slechts een kwart zet een fiets in het licht neer.

Martijn van Eikenhorst, voorzitter van het ART Keurmerk, schrikt van de aantallen. ,,Fietsbezitters gaan lakser om met hun eigendom dan wij dachten. Ze schatten de kans dat hun rijwiel wordt gestolen kennelijk laag in.”

Diefstal e-bikes stijgt

Die kans is echter niet klein, met name e-bikes worden steeds vaker gestolen. Liefst 22.593 eigenaren van een stekkerfiets deden vorig jaar aangifte van diefstal bij de politie. Dat is een toename van 75 procent in twee jaar tijd. Gewone fietsen worden juist steeds minder ontvreemd, maar vorig jaar nog steeds 23.733 keer. Bij elkaar kost fietsendiefstal de maatschappij 600 miljoen euro per jaar, becijferde de Stichting Aanpak Fiets en E-bikediefstal (SAFE) eerder.

Quote Een stevig slot, met keurmerk, maakt het beduidend lastiger voor dieven om een fiets te stelen Martijn van Eikenhorst, Stichting ART Keurmerk

Van Eikenhorst beklemtoont dat twee fietssloten en het verankeren aan een standaard, hekwerk, lantarenpaal of ander vast object de beste manier is om diefstal te voorkomen. Zeker nu de politie relatief weinig energie in fietsendiefstal steekt. Hij adviseert tweewielers verder ook in de schuur of garage op slot te zetten. ,,Dieven slaan steeds vaker toe in en bij de woning, blijkt uit de cijfers. Vorig jaar ruim 1900 maal.”

Als voorzitter van het ART Keurmerk benadrukt hij het belang van zijn keurmerk. De stichting test sloten voor fabrikanten op robuustheid door ze open te knippen. Ze worden verder onderworpen aan een corrosie-, vries- en een stoftest.

Tekst gaat verder na de foto.

Volledig scherm Een dubbel fietsslot biedt de beste bescherming, maar zelfs dan kan een fiets gestolen worden. © ThinkStock

Vertragingsmechanisme

,,Een slot werkt in feite als een vertragingsmechanisme”, legt Van Eikenhorst uit. ,,Een stevig slot met keurmerk maakt het fietsendieven beduidend moeilijker om een fiets te stelen.” Uit het onderzoek blijkt echter dat ruim twee derde van de fietsbezitters (70 procent) het ART-keurmerk niet kent. ,,Nu veel verzekeraars het gebruik van sloten met keurmerk verplichten, is dat best opmerkelijk.”

Het onafhankelijke ART Keurmerk werkt overigens met een sterrensysteem. Voor fietsen en e-bikes wordt een twee- of driesterrenslot geadviseerd. ,,Wie een fiets aanschaft, krijgt daar van de fabrikant doorgaans al een ART-slot met twee sterren bij. Voor het tweede slot volstaat één of twee sterren, afhankelijk van de prijs van de tweewieler.” Voor motorfietsen worden sloten met vier of vijf sterren geadviseerd.

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: