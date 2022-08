Een stille meerderheid zonder trekkers wil wél graag dat de stikstofdoelen worden gehaald

Ik vraag me al weken af hoe het kabinet zich uit de impasse van de stikstofcrisis zal gaan draaien. Na een zomer vol trekkerterreur is wel duidelijk dat de boeren geenszins van plan zijn in te schikken, en dus zal er beweging vanuit Den Haag moeten komen. Het verlossende antwoord kwam van Wopke Hoekstra, die vrijdag op deze site zei dat het CDA bereid is concessies te doen. Het kabinetsdoel van 2030 is volgens hem niet meer heilig.