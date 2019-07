Een thuiszorgcliënt commandeert me rond alsof ik haar dienstmeid ben

Nieuwe adviseur van de koning: ‘Ik kan twee werelden met elkaar verbinden’

9:46 Het bericht werd vorige week haast geruisloos de wereld in geslingerd: Hassan Outaklla is per 15 augustus de nieuwe persoonlijk adviseur van Willem-Alexander en Máxima. Maar wie is deze ‘geweldige vent’, die zich in het verleden uitsprak tegen ongebreidelde vrijheid van meningsuiting en zichzelf grapjes over de PVV permitteerde?