Een uitvaart in coronatijd: families moeten soms ‘afschuwelijke keuzes’ maken

In het geval dat er een coronapatiënt moet worden begraven of gecremeerd, gelden er nog striktere regels. Van Haastert: ,,Er is een aanzienlijke kans dat directe familie van de overleden patiënt ook in isolatie zit omdat zij het virus ook zouden kunnen hebben opgelopen. Ze mogen daarom geen contact hebben met anderen. Dat betekent dat bij de uitvaart alleen die familie aanwezig kan zijn, of juist alleen de andere gasten. Dat is natuurlijk heel moeilijk.”



Van Haastert wil één fabeltje wel de wereld uit helpen. ,,Een overleden coronapatiënt is niet meer besmettelijk. Het virus wordt verspreid bij hoesten of niezen, en dat doet een overledene niet meer. Bovendien wordt het lichaam gewassen. Wel raden wij mensen aan om hun overleden dierbare niet meer te kussen.”



Uitvaartondernemers kunnen op de website van de BNGU terecht voor vragen rond uitvaarten die tot 31 maart worden georganiseerd.