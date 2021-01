Een van gezochte relschoppers uit Opsporing Verzocht meldt zich: ‘Agent sloeg hem eerst’

Het familielid van Jeffrey vertelt dat die daar inderdaad was om te demonstreren. Jeffrey maakt op zijn Facebookpagina duidelijk dat hij weinig op heeft met de maatregelen. Volgens Jeffreys familielid kreeg hij bij het verlaten van het Museumplein een klap van achter, op zijn rug, van een agent in burger. ,,In elk geval niet een agent in uniform, die je herkent als agent. Daarop draaide Jeffrey zich om en gaf een schop. Daarna is hij weggegaan. Ja, dat is niet zo'n hele gekke reactie toch, als je zelf een klap krijgt? Ik had vlak daarvoor nog contact met hem, hij vertelde dat het ineens heel snel vol liep met politie daar. Ik zei nog: ga dan maar weg, voordat je in problemen komt. Hoe ze aan die beelden van hem komen, geen idee.”



Jeffrey heeft een baan als vrachtwagenchauffeur en heeft gisteren ook meteen zijn werkgever ingelicht. Volgens het familielid is hij niet eerder met politie in aanraking geweest, op een klein verkeersincident na. ,,We gaan maar even kijken wat we nu gaan doen. De politie zal toch ook wel contact met ons opnemen?”