Een vriendin weet dat het einde nadert en omzeilt elke vorm van gesprek

Vraag: Mijn vrouw had nog maar een paar weken te leven. Ze lag in het ziekenhuis, ik mocht op haar kamer slapen. Maar van een diepgaand gesprek tussen ons is het niet gekomen. ,,Je moet later de bank eens schoonmaken’’, zei ze, ,,ik geneerde me altijd als er visite was.’’ Dat is als ik me goed herinner het meest ernstige dat besproken is.