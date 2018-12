Een zonde? Steeds meer moslims hebben een kerstboom

Dat zo’n boom met ballen en lichtjes botst met religie, bestrijdt Bouharrou. ,,Niet alle moslims zullen behoefte hebben om iets aan kerst te doen, maar het is een misvatting dat de kerstboom een religieus symbool is. Hij staat voor gezelligheid, en het is een teken van integratie als moslims hem in de huiskamer hebben staan.’’



Volgens Odaci kan de islam prima uit de voeten met het kerstfeest. Jezus’ geboorteverhaal komt namelijk ook in de Koran voor. Daar is hij alleen niet de zoon van God, zoals in de Bijbel, maar een profeet. De geboortedag van een profeet vieren, dat kan best, vindt hij. ,,De orthodoxe stroming keurt het vieren van kerst af, maar de meerderheid van de moslims ziet kerst als een feest van licht.’’



Vooral jongere moslims halen daarbij een boom in huis. Volgens Odaci een logisch gevolg van het feit dat ze hier al hun hele leven wonen. ,,De eerste generatie was nog heel duidelijk een enclave, met heel erg de eigen tradities. Later maakten immigranten op hun werk kennis met het kerstfeest, kerstbomen en het kerstpakket. En de nieuwste generatie krijgt het vanaf de kindertijd via school mee, die weten niet anders.’’