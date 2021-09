Eenmansprotest voor doodgereden zoon Jeffrey ‘overlopen’ door coronabetogers in Den Haag

Chris van Driel streed jarenlang tevergeefs om de doodrijder van zijn zoon Jeffrey voor de rechter te krijgen. Vandaag mislukte vijf jaar na de dood van zijn zoon ook zijn eenmansprotest bij de Tweede Kamer, waar hij als het ware werd opgeslokt door een massa coronabetogers. Van Driel had - oh ironie - willen laten zien hoe machteloos een ‘eenzame’ nabestaande als hij kan zijn.

Het ongeluk is alweer vijf jaar geleden. Jeffrey van Driel, een jonge leraar, stak de weg over in Leerdam. Er kwam een auto aan. Er was een klap. Jeffrey overleed ter plekke. Een onfortuinlijk ongeluk, veroorzaakt doordat Jeffrey onoplettend was geweest bij het oversteken van de weg, kreeg vader Chris van Driel te horen. Nog altijd mist hij zijn zoon. En verlangt hij naar gerechtigheid.

Hij kon zich meteen al niets voorstellen bij zo'n ongeluk, zijn zoon was juist altijd zo oplettend. Chris begon daarom te spitten in het dossier waarin hij onder meer spelfouten zag, onduidelijke foto's probeerde te plaatsen en tegenstrijdigheden ontdekte. Hoewel er ook twijfels bleken te zijn over een getuigenis in het voordeel van de bestuurder die Jeffrey aanreed, werd de zaak tegen de doodrijder van zijn zoon toch geseponeerd.

Verandering

Even lijkt het alsof Chris daar eigenhandig verandering in gaat brengen. Hij wil meer dan alleen de excuses van de politie, die erkent dat dingen niet goed zijn gegaan. Op basis van Van Driels eigen, uitgebreide buurtonderzoek graaft hij verder, vindt zelfs een nieuwe getuige in de zaak. Hij laat een onafhankelijke analyse van het ongeval uitvoeren, met nieuwe resultaten. Van Driel vindt ook een slachtofferadvocaat om hem bij te staan. Het is bij elkaar genoeg voor een artikel 12-procedure, om alsnog vervolging van de doodrijder van zijn zoon af te dwingen.

Toch volgt er op de valreep weer een sepot. ,,Ik dacht: wat gebeurt hier?” Van Driel had zo graag gewild dat een onafhankelijke rechter zich over de zaak van zijn zoon zou buigen. Maar hij weet: het gaat nooit gebeuren. En dat frustreert hem mateloos. ,,Je kan als nabestaande niets, ja, naar de ombudsman, of het hof, maar daarmee pak je alleen de overheid aan. En we hebben er trouwens ook de middelen niet meer voor. Het frustreert me mateloos.”

Frustratie

Hij moet wat met die frustratie, ook voor andere nabestaanden, vindt hij, en tegen de ‘doorgeschoten rechten van daders’. Daarom vandaag dat protest, bij de Tweede Kamer. ,,Vijf jaar na de dood van Jeffrey, aan het begin van het nieuwe parlementaire jaar, leek het me een goed moment. Maar die coronabetogers vonden dat óók een goed moment om van zich te laten horen.”

Volledig scherm Protestborden van Chris van Driel in Den Haag © @Privéfoto

Dus stond Chris daar, de wanhopige vader met 21 billboards met daarop teksten als: ‘daderbescherming, is dat prioriteit bij justitie?’ Terwijl Kamerleden vanwege defecte toegangspoortjes in de file belandden om binnen te komen, verzamelden steeds meer betogers tegen coronamaatregelen zich bij de Tweede Kamer. Die beginnen te zingen, rond te lopen. ,,Ze scandeerden leuzen. Het was voor mij het verkeerde publiek en de verkeerde pers.” Van zijn 21 billboards mag hij er zeven neerzetten.

Maar Chris begrijpt: het heeft geen zin. De middag is net begonnen als hij de boel met hulp van familie weer inlaadt en met stille trom vertrekt. Ook dit is niet gelukt.

