‘Eerlijk proces Willem Holleeder is vrijwel onmogelijk’

Bij het lezen van Astrids boeken en de gelekte verklaringen bleef bij mij de vraag opkomen hoe het mogelijk is dat iemand die naar eigen zeggen jarenlang als advocaat heeft opgetreden voor Holleeder ineens al deze vertrouwelijke informatie prijsgeeft. Alles wat een advocaat in die hoedanigheid van een cliënt te horen krijgt - familie of niet - is belast met het beroepsgeheim. Uitgezocht zou dus kunnen worden in hoeverre de vertrouwelijke gesprekken tussen Willem Holleeder en zijn zus onder die regel vallen.



Schending van het beroepsgeheim is een strafbaar feit. Terwijl het OM zelf de hand heeft gehad in de totstandkoming van die verklaringen waarmee mogelijk het beroepsgeheim is geschonden. Verklaringen die door het plegen van een strafbaar feit zijn verkregen kunnen in bepaalde situaties niet worden gebruikt als bewijs.



Bovendien, als het OM dan die verklaringen zou gebruiken, zou kunnen worden gesteld dat sprake is van heling van die verklaringen. Ze zijn immers uit een strafbaar feit afkomstig.



Schending van het beroepsgeheim is echter een zogenaamd klachtdelict. Dat betekent dat slechts nadat iemand erover heeft geklaagd het feit kan worden onderzocht en/of vervolgd. En dat brengt mij weer op het volgende. Net als zijn zus kan Holleeder het natuurlijk zelf ook op de man gaan spelen. Astrid staat nog steeds ingeschreven als advocaat. Dat betekent dat zij is onderworpen aan het tuchtrecht.



De tuchtrechter is bij uitstek de instantie om te beoordelen of sprake is geweest van schending van het beroepsgeheim.



Ik kan mij zo voorstellen dat het OM gezien haar handelen weinig behoefte heeft om een klacht van Willem Holleeder te onderzoeken. De tuchtrechter daarentegen zal de klacht uitgebreid moeten onderzoeken en met een inhoudelijk oordeel moeten komen. Als de vraag of Astrid Holleeder met haar verklaringen haar beroepsgeheim in de richting van haar broer heeft geschonden positief wordt beantwoord, dan kan dat consequenties voor de rechtszaak tegen Willem Holleeder hebben.