Eerste dag aangepaste dienstregeling NS verloopt soepel, maar wel drukker dan anders

Sabrina en haar dochter (12) al jaar dakloos na scheiding: ‘In Nederland mag dit toch helemaal niet’

Ruim een jaar lang al zwerft Sabrina Scheelhaas met haar 12-jarige dochter door de Achterhoek en Liemers. Ze komt in 2021 plotseling op straat te staan als ze bij haar ex weg moet. Al die tijd is ze op zoek naar een woning in de buurt van de school van haar dochter in Silvolde. Maar de woningbouwcorporatie kan haar niet helpen.

6 november