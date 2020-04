Eerste eikenprocessierupsjes kruipen uit hun ei: ‘Nu ongevaarlijk, irritante brandhaartjes pas half mei’

video Politie­agent filmt collega Thijs (28) die nu viral gaat met Queen-co­ver

13:32 Een jonge agent van het politiekorps in Nijmegen staat volop in de schijnwerpers nu er een filmpje van zijn overtuigende zangkunsten op internet circuleert. De 28-jarige Thijs Roseboom werd gefilmd door een collega op het moment dat hij uit volle borst de Queen-klassieker Don’t Stop me Now aan het meezingen is. ,,Een half miljoen views, ik kan het nog steeds niet geloven”, zegt hij tegen deze nieuwssite.