Eerste gedupeerden Dream or Donate hebben geld terug: ‘Dankjewel Broer!‘

videoGrote opluchting bij een aantal gedupeerden van de doneerwebsite Dream or Donate: zij hebben hun geld terug. Op verschillende sociale kanalen melden tot nu toe veertien mensen dat vandaag het geld bijgeschreven is op de rekening, in één geval een bedrag van bijna 21.000 euro.

Om hoeveel geld het in totaal gaat is niet duidelijk. Wel is er in elk geval één groot bedrag bij: Roy Scholten uit Nijverdal kreeg vanmorgen 20.850 euro en 75 cent teruggestort. Hij heeft het geld ingezameld voor een medische behandeling.

Zowel de crowdfundingswebsite als het bedrijf Dream or Donate werden eind augustus plotseling opgeheven. Tientallen mensen hadden hier inzamelingsacties voor goede doelen lopen en vreesden voor oplichting. Eigenaar Robert-Jan Mastenbroek (die zichzelf Broer Rasta noemt) zei dat het een noodsprong was omdat hij afgeperst werd door hackers, maar beloofde alles terug te betalen.

Quote Wij hebben het geld ook terug. Super aan je woord gehouden Broer! Tamara Nijenhuis, Gedupeerde Dream or Donate

Dat lijkt nu voor een aantal mensen werkelijkheid te zijn geworden. Onder meer op de Facebookpagina voor gedupeerden laten minstens tien gedupeerden weten dat het ingezamelde geld teruggestort is op hun rekening. Om hoeveel geld het in totaal gaat is niet duidelijk. Wel is er in elk geval één groot bedrag bij: Roy Scholten uit Nijverdal kreeg vanmorgen 20.850 euro en 75 cent teruggestort. Hij heeft het geld ingezameld voor een medische behandeling.



Scholten was vanmorgen de eerste die in de Facebookgroep meldde dat hij het geld terug had. Daarna volgden reacties van andere gedupeerden. Zo zegt Tamara Nijenhuis: ‘Wij hebben het geld ook terug. Super aan je woord gehouden Broer!‘ en Ger Pronk meldt: ‘Ik heb het geld ook terug. Geweldig. Dank je wel, Broer‘.

Advocatenkantoor

Begin deze maand kondigde Robert-Jan Mastenbroek (alias Broer Rasta), de oprichter van de verdwenen website, aan dat de eerste gedupeerden hun geld spoedig terug konden verwachten. Hij was er namelijk in geslaagd een aantal van zijn eigendommen te verkopen en had het geld gestort op de derdenrekening van advocatenkantoor De Vries&Kasem dat gedupeerden bijstaat.



Het ging op dat moment om 25.000 euro. Advocaat Royce de Vries van dit kantoor laat weten dat dit geld nog niet verdeeld is. Hij is in gesprek met Mastenbroek en heeft er goede hoop op dat er binnenkort nog meer geld binnenkomt. Daarna zal het advocatenkantoor spoedig overgaan tot het (eventueel naar rato) uitbetalen van de 32 gedupeerden die het vertegenwoordigt.