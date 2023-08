Eerste in Nederland geboren reuzenpandajong verhuist naar China

ouwehands dierenparkDe jonge reuzenpanda Fan Xing, die in Ouwehands Dierenpark in Rhenen is geboren, vertrekt eind september naar de pandaopvang in China. Haar ouders Wu Wen en Xing Ya komen daar ook vandaan. De oudere panda’s blijven nog een aantal jaren in Ouwehands wonen omdat de dierentuindirectie hoopt dat zij nog vaker een jong krijgen. Fan Xing is het eerste pandajong dat ooit in een Nederlandse dierentuin is geboren.