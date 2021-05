Eerste Kamer stemt in met toegangstesten en quarantaineplicht

De Eerste Kamer heeft ingestemd met de wet die toegangstesten mogelijk maakt. Ook de quarantaineplicht voor reizigers uit landen met een zeer hoog coronarisico haalde het in de senaat. De kabinetsplannen konden na een marathondebat, dat tot in de nacht duurde, mede met dank aan GroenLinks op een meerderheid rekenen.

Hoewel de maatregelen al door de Tweede Kamer zijn, moest het kabinet zich nog inzetten om de senaat te overtuigen. Verschillende partijen, waaronder de PVV en de PvdA, vinden dat met name de wet voor toegangstesten nog te veel ruimte laat voor interpretatie.

GroenLinks bleek onmisbaar om de testwet erdoor te krijgen. De partij stemde in de Tweede Kamer voor, en kon die in de Eerste Kamer ook aan een meerderheid helpen. Daar verbond de partij wel een aantal voorwaarden aan. Zo moest de testwet losgekoppeld worden van de coronawet. Ook wilde GroenLinks dat de maatregelen niet van kracht zouden zijn op plekken waar voldoende afstand gehouden kon worden of op doorstroomlocaties. Dat betekent dat mensen bijvoorbeeld geen test nodig hebben voor een café of museum.

Verder vroeg GroenLinks demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) te kijken of in gebieden waar geen testlocatie in de buurt is zelftesten kunnen worden toegestaan. Die zijn misschien iets minder betrouwbaar, maar maken de kans wel kleiner dat mensen onder een test uit proberen te komen, is het idee. De partij steunde een motie van D66 waarin het kabinet werd gevraagd harde criteria op te stellen voor wanneer testen überhaupt nog nodig is. Moties bij de wetten worden pas volgende week in stemming gebracht.

De testwet is bedoeld om bepaalde sectoren eerder of verder te kunnen heropenen als de aanwezigen een negatieve coronatest kunnen laten zien. Dit zou vooral voor grotere bijeenkomsten ingezet worden, zegde het kabinet toe. Daarbij denkt De Jonge aan bijvoorbeeld festivals.

De quarantainewet verplicht mensen die in landen met een zeer hoog risico zijn geweest tien dagen thuis te blijven. Als ze na vijf dagen negatief testen, mogen ze weer naar buiten. Wie zich hier niet aan houdt, riskeert een boete van 435 euro. Verschillende partijen vroegen zich wel af of dit in de praktijk zal werken, omdat er mogelijk te weinig op gecontroleerd kan worden. De minister denkt dat men zich vanwege de hoge boete wel aan de plicht houdt.