Eerste koppen rollen om VMBO-drama Maastricht

Danny S. over Pinkpopdra­ma: Ik zag ze niet, het was een ongeluk

24 juni Het Pinkpopdrama waarbij vorig weekend vier festivalgangers geschept werden door een auto was een noodlottig ongeval. De 34-jarige bestuurder zag de mensen niet op de weg zitten en noemt het zeer traumatisch. Dat staat in een verklaring die de advocaat van de man heeft vrijgegeven. Het is voor het eerst dat Danny S. zelf reageert.