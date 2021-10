Eerste landelijke nachtvorst gemeten in de Bilt: ‘Maar echt winter gaat het nog niet worden’

In De Bilt is in de nacht van vrijdag op zaterdag voor het eerst dit seizoen vorst aan de grond gemeten. Het kwik daalde tot -0,9 graden, gemeten vlak boven de grond. ,,Er komen wat koude nachten aan, maar de winter zet niet door. Volgend weekend wordt het juist weer écht herfstweer’’, aldus een woordvoerder van Weerplaza.