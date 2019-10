Eerste (lichte) nachtvorst van het najaar gemeten

Tot even na zonsopkomst kan het nog wat verder afkoelen. De laatste keer dat het in ons land vroor was op 13 mei. Gemiddeld komt het, in het huidige klimaat, op 23 oktober in het najaar voor het eerst tot plaatselijke vorst. De vroegste lokale vorst (-0,1 graden) werd gemeten op 15 september 1971 in het Gelderse Deelen.



In het jaar 2000 was van een heel andere situatie sprake: toen diende de eerste vorst van het seizoen zich pas aan op 16 december. Dat was een record. Vorig jaar kwam het op 29 september voor het eerst in het najaar lokaal tot vorst. Op meetstation Twenthe daalde de temperatuur toen naar -0,8 graden.



De laagste temperatuur op 10 centimeter hoogte werd gemeten in Twente, waar de temperatuur bij de grassprietjes daalde naar -2,7 graden. De komende dagen blijft het nog wel even koud, meldt Weerplaza. Overdag is het vaak niet veel warmer dan een graad of 10 en in de nachten blijft het in het binnenland lokaal licht vriezen.