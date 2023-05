Eerste Nederlander op Amerikaanse sanctielijst: ‘Ik word neergezet als iemand die Rusland kernwapens levert’

Baas van defensiebe­drijf in Rijen opgepakt, verdacht van spionage voor Rusland

De eigenaar van een defensiebedrijf in Rijen is in Parijs aangehouden op verdenking van spionage voor de Russen. Dat heeft het Amerikaanse ministerie van Justitie bekendgemaakt. De man zou gevoelige Amerikaanse technologie hebben doorgespeeld aan Rusland.