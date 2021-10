Eerste Nederlanders via Brussel weer terug uit Marokko: ‘Het was echt chaos’

RepatriëringsvluchtenInmiddels zijn de eerste Nederlanders die vastzaten in Marokko via een chaotische reis langs Brussel weer teruggekeerd. Transavia wacht nog op vergunningen om een aantal repatriëringsvluchten in te kunnen zetten.

Nadat de Marokkaanse overheid besloot alle vluchten van en naar Nederland op te schorten, was het voor zo’n 3500 Nederlanders onzeker wanneer ze terug naar huis konden gaan. Zo ook voor de de Nederlandse Saida Hammout-Bejja uit Ede, die we eerder deze week al spraken over de onzekerheid dat ze niet meer terug zou kunnen naar haar man en kinderen in Nederland. Ze verbleef in Nador, een stad in het noordoosten van Marokko. Toen ze aankwam op het vliegveld, bleek haar RyanAir-vlucht gecanceld te zijn, terwijl de luchtvaartmaatschappij had gezegd gewoon te zullen vliegen.

Inmiddels is Saida gelukkig weer thuis. ,,In Nador zaten alle mogelijke vluchten al volgeboekt, dus hebben we besloten een busreis van tien uur te nemen naar Casablanca (een stad aan de westkust van Marokko, red.). Vanuit daar zijn we naar Brussel gevlogen, daar heeft mijn broer ons opgehaald en naar de Nederlandse grens gebracht, en vanuit daar heeft mijn zus ons naar huis gebracht. We zijn echt gesloopt, maar we zijn eindelijk thuis.” De reis heeft ongeveer een dag geduurd.

Quote Kom op, we zijn toch allemaal nog steeds mensen? Saida Hammout-Bejja

Chaos

Overal waar Saida kwam tijdens haar reis was het ontzettend druk. ,,Het was echt chaos onderweg. De vliegvelden zaten vol met mensen die allemaal nog op de een of andere manier naar huis wilden. En niet alleen in Marokko, maar ook in Brussel zag je alleen maar Nederlandse kentekens op de parkeerplaats. Ik hoorde ook van mensen die uit Nederland via Brussel naar Marokko zijn gegaan. Dan denk je toch: wat heeft dit nou voor nut? Dit besluit, vanuit het niets, zonder mensen überhaupt een paar dagen te gunnen om adem te halen en hun spullen te pakken, dat vind ik nou echt nergens op slaan. Kom op, we zijn toch allemaal nog steeds mensen?”

Saida vertelt dat de Marokkaanse overheid soms ook niets van hun eigen regels lijken te snappen: ,,De situatie bij de douane was ontzettend rommelig. Sommige negatief geteste mensen moesten zelfs achterblijven omdat ze niet gevaccineerd waren. ‘Dat is de nieuwe wetgeving, je moet gevaccineerd zijn’, zeiden de bewakers. Ik had nog even rondgevraagd, en de helft van de mensen in het vliegtuig zat daar gewoon met een test zonder vaccinatie. Ik snapte er niets van. Het zou ermee te maken kunnen hebben dat de mensen die achterbleven een Marokkaanse nationaliteit hadden, maar dat weet ik niet zeker. Ik houd in ieder geval contact met ze, en probeer ze te helpen.”

Volledig scherm De laatste reizigers komen nog aan vanuit Marokko op Schiphol. Vanaf middernacht zijn alle vluchten tussen Nederland en Marokko opgeschort. © Hollandse Hoogte / ANP

Repatriëring

Het ministerie van Buitenlandse Zaken meldde gisteren op Twitter dat Nederlandse ambassadeur Jeroen Roodenburg een gesprek heeft gevoerd met het Marokkaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, en dat Marokko zich bereid heeft verklaard om op korte termijn een aantal commerciële vluchten toe te staan om Nederlanders naar huis te brengen.

Luchtvaartmaatschappij Transavia is druk bezig met de uitvoering van deze repatriëringsvluchten. Een woordvoerder vertelt dat de maatschappij de vergunningen voor de vluchten heeft aangevraagd en goedkeuring van de Marokkaanse overheid afwacht. Wanneer dit is geregeld zullen de mensen wiens vlucht is gecanceld als eerste bericht krijgen.

Ook reisorganisatie TUI, die eerder meldde dat ze op het moment 78 Nederlanders onder hun hoede hebben in Marokko, heeft kunnen regelen dat deze mensen weer naar huis kunnen. Ze vliegen vandaag vanuit Marokko naar Brussel, en brengen de mensen dan via een bus naar Nederland.

