Eerste officiële zomerse dag, morgen code geel in Brabant voor onweer

Ondanks dat maandag in Eindhoven al 25,3 graden werd gemeten, was het vandaag pas de eerste officiële zomerse dag van het jaar. Want ook de temperatuur in De Bilt kwam vanmiddag uit op 25 graden. De warmste plek werd vandaag in Woensdrecht gemeten. Daar werd het 27,4 graden. Zomers weer en onweersbuien gaan in Nederland vaak hand in hand. Zo ook morgen. Het KNMI waarschuwt voor stevige onweersbuien en heeft code geel afgegeven voor onder andere onze provincie.