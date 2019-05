Eerste omzetdaling horeca in zes jaar tijd

commentaar Vakbondsle­den zijn de mensen die voor je opkomen

7:45 Velen van u herinneren zich het vast nog wel. Als je vroeger als jonkie begon met werken, was er altijd wel een oudere collega die je even apart nam en op het hart drukte: ‘Wel lid van de vakbond worden hè.’ Waarom meneer? ‘Dat zijn de mensen die voor je opkomen.’