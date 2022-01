Eerste openbare zitting in zaak neef en advocaat Taghi

In de rechtbank in Amsterdam is vanochtend de eerste openbare, inleidende zitting begonnen in de strafzaak tegen Youssef T., advocaat en neef van Ridouan Taghi. De 38-jarige man is zelf niet aanwezig, zijn twee advocaten wel.

De 38-jarige T. werd in oktober aangehouden in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught, toen hij zijn neef bezocht. T. deed dat in zijn hoedanigheid van advocaat. Volgens het Openbaar Ministerie fungeerde hij als schakel tussen de buitenwereld en Taghi, die zijn criminele handel vanuit de gevangenis zou hebben willen voortzetten. En dat niet alleen: hij zou zijn advocatenneef ook hebben ingezet om te helpen bij de voorbereiding van een gewelddadige ontsnapping.

Taghi is hoofdverdachte in het geruchtmakende liquidatieproces Marengo, dat toch al is omgeven met zeer ernstige incidenten: de broer (Reduan), advocaat (Derk Wiersum) én vertrouwenspersoon (Peter R. de Vries) van de kroongetuige in het proces werden vermoord. Daar kwam de affaire rond Youssef T. nog eens bovenop.

Ontsnappingsplannen

NRC Handelsblad onthulde vorige week delen uit het strafdossier tegen T. Daarin werd gewag gemaakt van de ontsnappingsplannen. De krant citeerde ook uit politieverhoren van T., waarin hij erkent dat hij fout zat en dat hij ‘niet uit vrije wil’ heeft gehandeld.

T. werd eind 2020 een van de advocaten van zijn neef, die sinds december 2019 in voorarrest in de EBI zit. Na verloop van tijd begonnen politie en justitie onraad te ruiken en werden de contacten tussen Taghi en zijn neef onderwerp van onderzoek. Na de moord op Peter R. de Vries, in juli vorig jaar, zou dit onderzoek zeer intensief zijn geworden. In de loop der maanden zou T., die kantoor hield in Utrecht, zijn neef tientallen keren in de EBI hebben bezocht en talloze keren hebben gebeld.

Via zijn advocaat Inez Weski heeft Taghi na de publicaties in NRC laten weten dat hij nooit uitbraakplannen heeft gehad.

