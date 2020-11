Eerste passagiers mee met hyperloop van Virgin: ‘Dit is baanbrekend’

Coronavirus LIVE | Praten over coronage­voel moeilijk voor jongere, ‘Driekwart Nederlan­ders houdt kerstdiner thuis’

7:46 Veel jongeren hebben het moeilijk tijdens de coronatijd, meldt het Rode Kruis. Het gebrek aan sociale contacten breekt hen op, maar praten over hun problemen blijkt lastig. Bijna 70 procent van de 16- tot 30-jarigen ziet nu op tegen de donkere wintermaanden, 30 procent maakt zich zorgen over de toekomst en 20 procent van de jongeren voelt zich eenzaam, komt naar voren in een onderzoek. In Amsterdam nemen huisartsen de zorg voor coronapatiënten over, zodat die eerder het ziekenhuis kunnen verlaten. Ook vandaag houden we je op de hoogte van het laatste coronanieuws. Het liveblog van afgelopen dagen lees je hier terug.