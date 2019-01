Eerste schaatsmarathon op natuurijs wordt verreden in Haaksbergen

Vooral in Haaksbergen en Noordlaren waren ze gisteren al optimistisch over een mogelijke schaatsmarathon. Vanmorgen werd om 8.00 uur in Haaksbergen een ijsmeting uitgevoerd en besliste schaatsbond KNSB dat het Overijsselse dorp dit jaar met de eer strijkt. ,,Een ijslaag van vier tot zes centimeter is ruim voldoende voor een wedstrijd", legt Carl Mureau van de KNSB uit. ,,Noord-Laren was ook in de strijd, maar die trokken zich terug. Die vonden het in combinatie met de weersvooruitzichten te onzeker en te moeilijk om vanavond al een marathon te organiseren.”



Gisteren was het ijs in Haaksbergen op het grootste deel van de baan al dik genoeg, alleen in één van de bochten was het ijs nog te dun. De vrieskou van vannacht heeft dat probleem opgelost, daar is de ijslaag nu dus dik genoeg. Ook Nieuw-Buinen was even in de race om de eerste marathon op natuurijs binnen te halen, maar raakte samen met Veenoord Nieuw-Amsterdam en Arnhem achterop.