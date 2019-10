Eerste strooiwagens alweer op pad gestuurd wegens kans op gladheid

Het vertrek van Jaap Stam en het landelijke protest van de bouwsector in De Ochtend Show to go

28 oktober Maaike Kraaijeveld is morgen te gast in De Ochtend Show to go om te praten over de bouwsector die komende woensdag protesteert op het Malieveld in Den Haag. Ook spreken we met oud-Feyenoordspeler en -trainer Rob Jacobs, over het vertrek van Jaap Stam als trainer van Feyenoord. De show wordt gepresenteerd door Hila Noorzai en is vanaf 07:30 uur live te zien in onze app en op de site.