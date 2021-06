Eerste tropische dag is een feit, nieuw dagrecord door zinderende hitte in de Achterhoek

Een kleine twee weken eerder dan normaal is de eerste officiële tropische dag van het jaar een feit. In De Bilt tikte de thermometer 30,3 graden aan. In Hupsel (de Achterhoek) steeg de temperatuur naar 33,2 graden en daarmee gaat een record uit 2002 de prullenbak in. Nooit eerder werd het zo warm op 17 juni.

Het oude record van 32,9 graden werd in 2002 gemeten in het Limburgse Arcen, meldt Weerplaza. ,,Het kan ook nog officieel de warmste 17 juni ooit worden. Daarvoor moet het in De Bilt warmer worden dan 31,7 graden”, legt meteoroloog Roosmarijn Knol van Weerplaza uit.

Met 30,3 graden in De Bilt is het in ieder geval wel de eerste officiële tropische dag van het jaar. Iets vroeger dan gebruikelijk: gemiddeld bereikt op 30 juni de temperatuur pas tropische waarden van minimaal 30 graden. Vorig jaar was 26 juni de eerste officiële tropische dag en op 15 september 2020 was het voor het laatst tropisch bij het belangrijkste meetstation. De vroegste tropische dag ooit in De Bilt was op 9 mei 1976, met 30,4 graden. Gisteren werd al wel lokaal de eerste tropische dag van het jaar genoteerd, met een 30-plusser in het Limburgse Ell.

Quote In de nachten koelt het maar weinig af en met minimumtem­pe­ra­tu­ren tussen 16 en 20 graden kunnen we spreken van plaknach­ten Roosmarijn Knol, meteoroloog Weerplaza.

Plaknachten

Behalve dat het heet is, voelt het ook nog drukkend warm door de relatief hoge luchtvochtigheid. Die combinatie zorgt vanavond voor plaatselijk kans op flinke regen- en onweersbuien. ,,De nacht van donderdag op vrijdag verloopt vervolgens uitzonderlijk zacht met minima van 18 à 19 graden. Vrijdag is het regionaal nog tropisch. Daarna koelt het geleidelijk wat af en zaterdag is het niet meer zo heet, maar het blijft vrij warm met overdag 20 tot 26 graden’’, zegt Knol. ,,Ook in de nachten koelt het maar weinig af en met minimumtemperaturen tussen 16 en 20 graden kunnen we spreken van plaknachten.”

