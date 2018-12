Eerste zelfrijdende personentrein tussen Groningen en Leeuwarden

Autonoom rijdende treinen zijn bijzonder interessant, vindt spoorbeheerder ProRail. ,,Het Nederlandse spoor is super druk en met zelfrijdende treinen wordt het spoor veiliger én kunnen we meer treinen inzetten,” zegt Jaap Eikelboom van ProRail. Bovendien verbruiken zelfrijdende treinen minder stroom.



Vandaar dat ProRail woensdag voor het eerst een zogenaamde ATO-locomotief over de Betuwe-goederenlijn stuurt. ATO staat voor Automatic Trein Operation, of te wel automatische trein besturing. De trein rijdt zelfstandig, hoewel er wel een machinist aanwezig is om zo nodig in te grijpen.



Om half 11 zal de locomotief uit Zwijndrecht vertrekken over de Betuweroute. Die goederenlijn is in theorie zeer geschikt voor gerobotiseerd rijden omdat treinen met constante snelheid en met weinig stops van A naar B rijden. Ook rijden er geen personentreinen op rijden en kruisen weinig andere lijnen het spoor.