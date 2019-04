Eerste zitting tegen man die Humeyra (16) op school doodschoot, haar familie is erbij

Bye bye warm weer! Het kan flink gaan plenzen: buien, onweer en hagel op komst

6:57 Het lijkt even gedaan met het mooie weer van de afgelopen dagen. Vandaag is er in het hele land kans op een bui en lokaal kan het flink plenzen. Later in de middag kunnen de buien ook gepaard gaan met een klap onweer en hagel. Morgen komen maxima uit op 9 à 11 graden, terwijl het begin april normaal 10 tot 13 graden is.