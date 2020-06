Eigen huis én mogelijk zaak op slot na drugsvondst bij 60-jarige kapster: ‘Ik ben heel stom geweest’

Nederland­se militair (27) sterft na kogel in het hoofd: ‘Erik zou zichzelf nooit van het leven beroven’

6:51 ,,Erik zou zichzelf nooit van het leven beroven, hij was te gelukkig.” Moeder Erna (59) kan nog altijd niet vatten dat haar zoon er niet meer is. De jonge, Nederlandse militair (27) schoot zichzelf eind mei een kogel in het hoofd in een Brusselse kazerne. Het parket onderzoekt of het een wanhoopsdaad was, maar verscheidene defensiebronnen spreken dat tegen. ,,Het was een vreselijk uit de hand gelopen grap.”