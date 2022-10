Eigenaar dierenpension krijgt doodsbedreigingen en beveiliging nadat hond geslagen wordt

met video Zoektocht vermiste Hebe (10) en begeleider vandaag verder: ‘We willen niets liever dan haar terug in onze armen’

De zoektocht naar de 10-jarige Hebe uit Vught en haar 26-jarige begeleider Sanne gaat vanochtend ‘met man en macht’ verder. Tientallen vrijwilligers helpen met zoeken in de omgeving van Waspik, waar de twee maandagmiddag nog zijn gezien. Vooralsnog is er niks gevonden wat duidt in de richting van het tweetal.

9:50