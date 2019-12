Eigenaar ingestorte grillroom: ‘Alles is weg, maar ik ben blij, want Kenan leeft’

Gouden magie: Rijksmuse­um showt belangrijk­ste koninklij­ke schat ooit

12:54 Een gouden beker die wordt beschouwd als de belangrijkste koninklijke schat ooit, is vanaf woensdag te zien in het Rijksmuseum in Amsterdam. De beker is in 1610 gemaakt door edelsmid Paulus van Vianen (1570-1613). Het museum kreeg het werk vorig jaar in langdurig bruikleen.