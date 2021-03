Eigenaar knalroze studentenvilla in Enschede boos én begripvol na 'grap': ‘Daders moeten op de blaren zitten’

U was niet blij, neem ik aan, toen u de foto’s van een knalroze Huize ’t Pott zag?

„Nee. Nou ja. Ergens voelen we ons studentenhart nog kloppen - ook bij zo’n actie - maar we hebben ook een verantwoordelijkheid als stichting, waarmee we eigenaar zijn van de villa. Afgelopen jaar waren we net een groots renovatieprogramma gestart van tweeënhalve ton om het huis helemaal geïsoleerd en klaar voor de toekomst te krijgen. De buitenkant was voor een vermogen geschilderd met hele bijzondere isolerende coating. Tsja, dan is dit best een goede studentengrap, maar voel ik tegelijkertijd ook boosheid. Want de roze verf blijkt dus niet van de gevel te krijgen.”