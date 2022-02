Eigenaar snackbar Wendy's krijgt geen miljoenen van Amerikaanse keten met dezelfde naam

De Goese ondernemer Raymond Warrens, eigenaar van snackbar Wendy's in de Koningsstraat, krijgt geen 6,5 miljoen euro van een Amerikaanse fastfoodketen met diezelfde naam. Dat blijkt uit een uitspraak van de rechtbank Amsterdam . In plaats daarvan moet hij de proceskosten van ruim 13.000 euro vergoeden.

Dat is een flinke domper voor de ondernemer, die al 21 jaar in de clinch ligt met de Amerikaanse firma. Die probeert al sinds 2000 via rechtszaken het merkrecht in handen te krijgen, maar dat is tot nu toe niet gelukt. De Zeeuwse snackbar heeft sinds 1995 in de hele Benelux de rechten over het merk Wendy’s, vernoemd naar de jongste dochter van Warrens.

In 2000 spande het Amerikaanse Wendy’s een eerste rechtszaak aan. Die werd verloren. En ook in 2017 kreeg de fastfoodketen het lid op de neus. Het gerechtshof in Den Bosch bevestigde die uitspraak in november vorig jaar nog. Warrens wilde vervolgens letterlijk munt slaan uit de gewonnen rechtszaken door te stellen dat het Amerikaanse Wendy's sinds de eerste rechtszaak in 2000 toch inbreuk maakt op het merkrecht, omdat er onder de vlag van The Wendy's Company inmiddels ook andere holdings actief zijn, onder meer op het gebied van financiën. Hij wilde daarom miljoenen aan verbeurde dwangsommen zien.

Maar de rechtbank in Amsterdam wijst dat dus af, blijkt uit een uitspraak van vorige maand. De rechter gaat mee in het verweer van de Amerikanen dat The Wendy's Company andere bedrijfsactiviteiten verricht en daardoor van verwarring geen sprake kan zijn. Ook treedt het bedrijf binnen de Benelux niet naar naar buiten met hun namen, aldus de rechter.

