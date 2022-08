Einde aan de hitte: dit weekend ‘aangenaam doe-weer’

Vooral in de oostelijke helft van het land kunnen vandaag een paar buien ontstaan, mogelijk met een beetje onweer. Op veel plaatsen blijft het droog en ook dit weekend vallen er nagenoeg geen buien. ,,Al is een zeer lokale bui niet uit te sluiten”, meldt Jaco van Wezel, meteoroloog bij Weeronline.

Met een mix van stapelwolken en zon wordt het 20 tot 25 graden. ,,Misschien dat in Limburg nog één keer de zomerse 25 graden wordt gehaald. De tweede regionale hittegolf van het jaar (en de hele lange hittegolf in de Achterhoek) eindigt vandaag al of anders dit weekend.” Met nachttemperaturen tussen 14 en 16 graden leent het weer zich volgens de meteoroloog ‘uitstekend’ om de hitte het huis uit te werken.

Aan de frisse kant na alle warmte

De temperaturen zijn lager dan afgelopen week dankzij een matige, aan zee soms vrij krachtige, noordenwind. ,,De wind maakt het heerlijk watersportweer”, zegt Van Wezel. ,,Ook is het dit weekend goed weer om te fietsen, wandelen, tuinieren en barbecueën. Voor bakken op het strand is het misschien aan de frisse kant na alle warmte die we gewend zijn, maar het is wel heerlijk om op het strand te zijn en lekker af te koelen.” Op de Wadden en langs de stranden blijft de temperatuur steken rond de 20 graden.



Helemaal gedaan met de warmte is het nog niet: landinwaarts kan het vanaf dinsdag weer zomers warm worden met maxima van 25 graden of iets meer.