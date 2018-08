Einde aan roken bij ziekenhuizen in regio Rijnmond

Het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam-Zuid wil het roken vanaf januari 2019 verbieden, maar kent nog wel een hoofdbreker. De zorgboulevard waaraan het ziekenhuis ligt, is geen eigendom van het ziekenhuis. ,,Daarom zijn we met de gemeente en de instellingen in overleg voor een gezamenlijk plan’’, zegt een woordvoerder. Ook Erasmus MC rekent op hulp van de gemeente om de omliggende straten rookvrij te maken. ,,Onze missie is werken aan een gezonde bevolking, dan kunnen we dit thema niet laten liggen’’, aldus Boonstra.



Sommige ziekenhuizen kunnen nog geen datum noemen omdat ze er nog geen geprikt hebben. Het IJsselland Ziekenhuis heeft een andere reden: ,,Een rookverbod ligt heel gevoelig'', zegt de woordvoerder. ,,We willen eerst zelf onze medewerkers inlichten, voordat we de datum openbaar maken.’’