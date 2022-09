Eindelijk: Den Haag heeft na halfjaar nieuw gemeentebestuur

Een hype op TikTok en Instagram, maar werkt het roze schoonmaak­mid­del The Pink Stuff echt zo goed?

Op sociale media verschenen vorig jaar ineens overal video’s waarin schoonmaakmiddel The Pink Stuff werd gebruikt. Het roze goedje was niet meer aan te slepen. Nu ligt het ‘gewoon’ in de winkels van Action en kan iedereen het in huis halen. Maar werkt het middel wel zo goed als wordt beloofd? Twee schoonmaakexperts delen hun oordeel.

