Eindelijk een écht lenteweekend, komende week al zomerse temperaturen

De regenbuien die de afgelopen weken over Nederland trokken zijn eindelijk verdwenen. Een hogedrukgebied trekt nu over ons land. En dat betekent: droog weer. Vandaag is een ideale dag voor een bezoekje aan het terras of park. De temperatuur stijgt in de loop van de dag naar 16 tot 20 graden. In het noorden van het land is het wat kouder, meldt Weerplaza.



Morgen wordt het nog ietsjes warmer, ongeveer 18 tot 23 graden, waarbij de zon volop schijnt. Maandag zal de zon uitbundig schijnen. Op de laatste dag van mei 2021 krijgen we wellicht 14 zonuren. De zonkracht is met 7 dan wel hoog, dus smeren is van belang. De temperatuur kan oplopen tot 24 graden in het zuiden.



Op de eerste dag van juni kan het in het zuiden van het land lokaal zomers warm worden: 25 graden. De rest van het land reikt dan tot 24 graden. Dat geldt ook voor woensdag 2 juni. Donderdag en vrijdag blijft de temperatuur ongeveer gelijk, maar is er wel kans op stevige onweersbuien. Afgewisseld met droge perioden met zon.