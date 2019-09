Eindelijk erkenning: acht jaar na Ridderhofdrama krijgt Johan schadevergoeding

Beau overweegt bank weg te doen: Je mist de dynamiek

27 september Beau van Erven Dorens lijkt het advies van onze tv-columniste Angela de Jong over te nemen. Hij twijfelt namelijk nu ook of de bank die in zijn latenightshow zo'n prominente rol inneemt, wel zo’n goed idee is. In De Wereld Draait Door vertelde de presentator vanavond over zijn nieuwe programma Beau, de tegenvallende kijkcijfers en het decor.