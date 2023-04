Eindelijk gaat de lentezon schijnen, ook paasweekend veelbelovend

Na het weekend neemt de wind af en ligt de gemiddelde temperatuur tussen de 9 en 13 graden. Op een plekje in de zon kan het dan best aangenaam zijn, stelt meteoroloog Jaco van Wezel van Weeronline.



Halverwege komende week stijgt de kans op een enkele bui en krijgen we de zon minder vaak te zien. ,,Maar zoals het er nu naar uitziet wordt het precies in het paasweekend weer een stuk zonniger en de kans op droog weer is 80 procent!” aldus de weerman.



Hoe warm het zal worden tijdens het paasweekend is nog onzeker. Het meest waarschijnlijk zijn vrij normale temperaturen van 12 graden op de Wadden tot 15 in het zuidoosten van het land. Van Wezel: ,,Er zijn ook berekeningen die het nog een stuk warmer laten worden met 15 tot 20 graden, maar de kans daarop is klein. Met droog en vrij zonnig weer erbij is het prima weer om erop uit te trekken of te tuinieren.”



Omdat Pasen nog een week vooruit is, moeten we ook nog rekening houden met een kans van 40 procent op het aanhouden van het vrij frisse aprilweer. ,,In het koude scenario krijgen we ook met meer bewolking te maken.”