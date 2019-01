Eis: 5 jaar cel voor ‘brein’ tuindersfraude

Man vlucht voor politie, rijdt in brandende auto tegen eigen boerderij en overlijdt

13:28 In het Friese plaatsje Nieuwehorne is vanmorgen een man om het leven gekomen toen hij probeerde te vluchten voor de politie, en vervolgens tegen zijn eigen woonboerderij reed. Agenten hebben tijdens de vlucht op de auto geschoten omdat er volgens hen een dreigende situatie ontstond. Over de aard van het ongeluk is nog veel onduidelijk. De Rijksrecherche doet op dit moment onderzoek.