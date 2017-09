Eis van vijf jaar voor geplaatste vuurwerkbom bij huis Somaliërs

Jongen (12) dood gevonden in bosjes van Drentse woonwijk

29 september In het Drentse Gasselternijveen is gisteren aan het eind van de middag een 12-jarige jongen dood gevonden in de struiken. De politie spreekt vooralsnog van een eenzijdig, tragisch ongeval. In de omgeving is geschokt gereageerd op de dood van het kind.