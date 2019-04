Elvera bezit meer dan 40.000 zeepjes, want zeep is onmisbaar

Maat vol voor meester Jan (oprichter PO in actie) na intimida­tie familielid via Twitter

6:36 Meester Jan van de Ven, initiator van de lerarenbeweging PO in Actie en leerkracht op een basisschool in Overloon, is de intimidatie van de anonieme Twitteraar @AanVolk zat. De druppel is voor Van de Ven dat nu een familielid van hem is lastig gevallen.