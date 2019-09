Emily (14) uit Groningen wederom vermist, grote zorgen bij familie en politie

De politie in Groningen maakt zich wederom ernstig zorgen om de nu 14-jarige Emily Meijer uit Grootegast. Ze vertrok drie dagen geleden met de taxi naar haar school in Groningen en besloot daar te spijbelen. Sindsdien wordt ze vermist. Emily verdween in 2017 ook al eens. De toen 12-jarige werd in haar ondergoed teruggevonden in Den Haag. Ze was misbruikt.

Dat Emily maandag niet naar school zou gaan, stak ze niet onder stoelen of banken. Tegen haar medescholieren zei ze maandagochtend op het schoolplein dat ze zou gaan spijbelen. Ze vertrok met onbekend vervoer, waarna er geen contact meer met haar is geweest. De politie heeft vandaag een Vermist Kind Alert uitgegeven.



Emily heeft lang, enigszins sluik steil haar, met daarin licht geverfde lokken. Ze heeft opvallend getekende wenkbrauwen, donkere ogen en een lichte huid. Ze is 1.60 meter (wellicht iets kleiner). Het meisje droeg maandag een zwarte winterjas met een ingenaaid ceintuur, witte sportschoenen, een zwart shirtje en een spijkerbroek. Ook had ze een klein tasje bij zich.

Eerder vermissing

Emily was in november 2017 ook al eens enkele dagen vermist. Ze nam toen de bus vanuit haar huis in Grootegast op weg naar Groningen, waar ze van de radar verdween. Haar vader schakelde onder meer sociale media in om zijn dochter terug te vinden. Het meisje werd enkele dagen later, slechts in haar ondergoed, aangetroffen in Den Haag in het bijzijn van een toen 18-jarige man, Raad Al D.

Het meisje zei meteen dat ze door Al D. misbruikt was. Hij leerde haar via internet kennen en had haar persoonlijk opgehaald uit Grootegast, met het openbaar vervoer.

De man uit Den Haag werd in 2018 veroordeeld tot negen maanden cel. De Haagse rechtbank achtte bewezen dat hij het minderjarige meisje had geprobeerd over te halen tot seks, ook wel grooming genoemd. Ook werd hem een contactverbod opgelegd. Het meisje verbleef na het misbruik in een behandelinstelling. Ze zou een stress-trauma aan het voorval hebben overgehouden. Al D. is inmiddels weer op vrije voeten.